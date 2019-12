Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogen beschlagnahmt

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 10.12.2019 um 15.20 Uhr wurden am Pößnecker Busbahnhof von Polizeibeamten drei Personen kontrolliert. Bei allen Dreien, zwei 13 und 16 Jahre alte Mädchen und ein 25-jähriger Mann, wurden Kleinstmengen von Betäubungsmitteln gefunden und beschlagnahmt. Auch bei einer 17-jährigen Jugendlichen, die in der Heiligengasse kontrolliert wurde, wurde ein Tütchen mit Cannabis gefunden und beschlagnahmt. Alle beteiligten Personen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis einschließlich Zubereitungen gem. § 29 (1) Nr. 1 BtMG.

