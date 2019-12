Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht!! Saalfeld: Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Obernitz und Fischersdorf am 07.12.2019 gegen 08:52 Uhr

Saalfeld (ots)

Eine Fahrzeugkolonne von drei Fahrzeugen befuhr die B85 aus Saalfeld kommend in Richtung Fischersdorf. Ausgangs einer Rechts-Links-Kurve überholte ein Pkw, aus dieser Fahrzeugkolonne, den vor ihm fahrenden Lkw, trotz eines entgegenkommenden Pkw. Da der Überholende seinen Überholvorgang nicht abbrach, musste der entgegenkommende Pkw in den Straßengraben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Im Graben stieß er gegen einen Telekommast, welcher in der Folge am Fuß brach und auf die Fahrspur Richtung Saalfeld fiel. Der überholende Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Fischersdorf fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Auch der Lkw, welcher überholt wurde, entfernte sich vom Unfallort.

