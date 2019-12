Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straftatenserie durch 3 männliche Tatverdächtige in Rudolstadt und Bad Blankenburg

Saalfeld (ots)

Gesucht werden 3 männliche Tatverdächtige, die gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr mit der Buslinie S2 von Rudolstadt nach Bad Blankenburg fuhren, im Bus und nach dem Aussteigen in Bad Blankenburg Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Körperverletzungen und ein Raubdelikt begangen haben sollen. Weiterhin soll einer der Beteiligten bereits in Rudolstadt-Schwarza einen kleinen Jungen geschlagen haben, als dieser den Bus verlassen wollte. Von diesem Jungen ist bisher nichts weiter bekannt. Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: männlich, deutsch, 25-30 Jahre, alkoholisiert, der Haupttäter trug ein graues Oberteil, der 2.Beteiligte trug eine schwarze Hose und eine auffällig rote Kapuzenjacke, der 3.Beteiligte war ganz in schwarz gekleidet.

Momentan werden Bilder und Videoaufzeichnungen aus dem Bus ausgewertet und Zeugen befragt.

Betroffene und weitere Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

