Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb wird durch Zufall von Geschädigtem überführt

Rudolstadt (ots)

Am Montagvormittag wurden Beamte der Einsatzunterstützung während einer Kontrolle durch einen unbeteiligten, 59-jährigen Rudolstädter angesprochen. Dieser hatte sein E-Bike, welches wenige Tage zuvor gestohlen wurde, wiedererkannt und es sich vom unrechtmäßigen Nutzer zurückgeholt. Der Geschädigte hatte den vermeintlichen Dieb zunächst verfolgt und gestellt. Nach einem kurzen Wortgefecht übergab der Unbekannte das Rad und entfernte sich fußläufig. Der Geschädigte wandte sich daraufhin mit einer Personenbeschreibung des jungen Mannes an die Beamten; diese stellten den Täter kurze Zeit später im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fest. Der 20-jährige Rudolstädter gab an, durch einen Bekannten einen Hinweis auf ein unverschlossen abgestelltes E-Bike erhalten zu habe, welches er sich dann aneignete. Dem unter drogeneinflussstehenden, bereits Polizeibekannten, wurde der Vorwurf des Diebstahls gemacht. Ursprünglich war das E-Bike jedoch vor dem Wohnhaus des Geschädigten verschlossen abgestellt und dann entwendet worden; die genauen Tathintergründe werden derzeit ermittelt.

