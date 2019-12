Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Halterung für Hundekottüten demoliert

Bad Lobenstein / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 09.12.2019 wurde in Bad Lobenstein festgestellt, dass der an einer Grünfläche gegenüber des Weges der Freundschaft aufgestellte Papierkorb mit einer Halterung für Hundekottüten beschädigt wurde. Bisher unbekannte Täter haben solange an der Halterung herumgebogen, bis diese knapp über dem Erdboden abbrach. Die Straftat ereignete sich in der Zeit vom 05.12.2019, 15.00 Uhr bis 09.12.2019, 11.00 Uhr.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Bad Lobenstein oder in Schleiz entgegen.

