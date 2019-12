Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baggerzubehör gestohlen

Gräfenwarth, Saale-Orla-Kreis (ots)

An der Baustelle zum Radweg bei Gräfenwarth wurde in der Zeit vom 05.12.2019 bis zum 09.12.2019 Zubehör für einen Bagger gestohlen. Die bisher unbekannten Täter transportierten einen Tiefenlöffel und einen Böschungslöffel von der Baustelle ab. Diese Zubehörteile waren mit dem Löffelstiel des Baggers gesichert. Die Täter müssen sie also darunter hervorgezogen haben. Für den Abtransport der beiden großen Teile benutzten die Unbekannten ein dafür geeignetes Fahrzeug.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern, einem von ihnen benutzten Fahrzeug, Aktivitäten am Bagger, wie Hervorholen, Aufladen und Abtransport von Gerätschaften, dem Verbleib des Diebesgutes, erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0.

