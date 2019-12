Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher entwenden Zigaretten aus Tankstelle und verursachen hohen Sachschaden

Remda (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in Remda zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Bislang unbekannte Täter hatten zunächst versucht, über das Dach ins Gebäudeinnere zu gelangen. Der Dacheinstieg misslang jedoch, woraufhin versucht wurde, ein Fenstergitter aufzuhebeln. Dies führte ebenfalls nicht zum Erfolg, sodass die Vorhängeschlösser des Haupteingangs durch Abflexen zerstört wurden. Im Anschluss schlugen die bislang unbekannten Täter mit einem Gullideckel den Glaseinsatz der Tür ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum unter Anderem Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Ebenfalls entstand sehr hoher Sachschaden am gesamten Gebäude. Derzeit wertet die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld Videoüberwachungen, Spuren und Zeugenhinweise aus. An diese sind auch Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatzeit von Freitag, 22:00 Uhr, bis Samstagmorgen 05:30 zu richten, Tel.: 03672-4171464.

