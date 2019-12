Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsserie im Landkreis Saale-Orla

Saalfeld (ots)

Der Landkreis Saale-Orla war am vergangenen Wochenende von einer Serie an Einbruchsdiebstählen betroffen.

In der Nacht von Fr. zu Sa. drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Apotheken in Hirschberg und Gefell ein. Hierbei wurden Bargeld und ein Tresor mit Medikamenten entwendet.

In der vergangenen Nacht gab es durch unbekannte TT einen Einbruch in die Apotheke in Blankenstein. Auch hier wurden nach ersten Erkenntnissen Medikamente und Bargeld gestohlen.

Ebenfalls heute Morgen gegen 02:45 Uhr drangen 4 schwarz gekleidete Personen in ein Reisebüro am Markt in Bad Lobenstein ein und durchwühlten alle Schränke. An 2 weiteren Geschäften am Markt wurden an den Außentüren ebenfalls Hebelspuren festgestellt, die auf versuchte Einbrüche hinweisen.

Zeugen für alle Vorfälle werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

