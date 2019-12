Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Bad Blankenburg (ots)

Am 07.12.2019, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße der Deutschen Einheit in Bad Blankenburg eine Unfallflucht, bei der die Polizei weitere Zeugen sucht. Ein abgeparkter Pkw Nissan Primera wurde durch ein derzeit unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken am hinteren Stoßfänger beschädigt. Zwei Personen wurden darauf bereits aufmerksam und notierten sich das vermeintliche Kennzeichen des Unfallverursachers. Leider konnte bei der Überprüfung des Kennzeichens der Verdacht gegen den Halter ausgeräumt werden. Offensichtlich hatten sich beide Zeugen zumindest bei Teilen des Kennzeichens geirrt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell