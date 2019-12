Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Apothekeneinbrüchen gesucht

Gefell/Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Apotheken in Hirschberg und Gefell ein. Hierbei wurden die Räumlichkeiten durchsucht und in Gefell Bargeld und ein Tresor mit Medikamenten entwendet. Dieser Tresor wurde am Morgen durch Spaziergänger nicht weit vom Tatort aufgefunden. In beiden Fällen enstand hoher Sachschaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell