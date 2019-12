Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfälle in Schleiz und Pößneck

Schleiz, Pößneck /Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 05.12.2019 gegen 13.00 Uhr ereignete sich in Schleiz ein Verkehrsunfall. Auf der Agnesstraße fuhr der Fahrer eines PKW Daimler in Richtung Neumarkt. Er wollte nach links auf die Teichstraße fahren. Da sah er eine freie Parklücke vor der Commerzbank. Nach Angaben des nachfolgenden Skodafahrers war der Daimlerfahrer gerade beim Rückwärtsfahren, als es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstanden Sachschäden, sie blieben jedoch fahrbereit.

Eine Autofahrerin mit ihrem PKW Audi A4 fuhr am 05.12.2019 gegen 14.30 Uhr in Pößneck vom Wernburger Weg an die Kreuzung zur Neustädter Straße und musste dort verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende Frau mit einem PKW VW Golf hielt ebenfalls an. Dann war sie der Annahme, dass die Audifahrerin vor ihr wieder losfährt, fuhr los und fuhr auf den PKW Audi auf. Die beiden Frauen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell