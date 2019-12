Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 23-Jähriger wollte Auslieferfahrzeug entwenden

Sonneberg (ots)

Am Donnerstagmittag wurde der Polizei in Sonneberg mitgeteilt, dass ein Paket-Auslieferer um Hilfe rufen würde, da eine männliche Person versucht hatte, sein Lieferfahrzeug zu entwenden. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer sein Fahrzeug verlassen um ein Paket auszuliefern. Wenige Meter von seinem Transporter entfernt bemerkte er, dass er das falsche Paket gegriffen hatte und ging zum Laderaum zurück. In diesem Moment sprang ein junger Mann auf den Fahrersitz des Auslieferfahrzeugs und startete dieses. Der Auslieferer selbst konnte ebenfalls ins Fahrzeug springen und den Täter am weg fahren hindern. Die unverzüglich alarmierten Beamten konnten den 23-jährigen Beschuldigten festnehmen. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit wurde der Deutschrusse im Krankenhaus Sonneberg vorgestellt. Dort wurde jedoch keine Eigen-oder Fremdgefährdung diagnostiziert, weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Gegen ihn wird nun aufgrund des Versuchten Fahrzeugdiebstahls ermittelt.

