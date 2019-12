Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Anhängerplane zerschnitten

Ranis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein Anwohner der Raniser Siedlung stellte am 04.12.2019 gegen 01.00 Uhr einen PKW-Anhänger unweit seines Wohnortes ab. Als er am 04.12.2019 gegen 08.00 Uhr wieder zu dem Anhänger kam und die Heckklappe öffnete, musste er feststellen, dass ein Stück von der Plane herausgeschnitten wurde. Das 10 x 53 Zentimeter große Stück Plane lag am Standort des Anhängers. Bisher unbekannte Täter hatten sich über Nacht an dem Anhänger zu schaffen gemacht.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

