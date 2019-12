Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflüchtiger Radfahrer gesucht

Kamsdorf (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 29.11.2019, kam es gegen 13:23 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Kamsdorf im Einmündungsbereich der Zollhäuser Straße/ Bergamtsplatz. Eine 25-jährige Opel-Fahrerin befuhr die untere Einmündung des Bergamtsplatzes und beabsichtigte, nach rechts auf die Zollhäuser Straße abzubiegen. Nachdem sie sich in beide Richtungen vergewissert hatte, dass sich kein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug nähert, rollte sie langsam in den Einmündungsbereich ein. In diesem Moment kam plötzlich ein Radfahrer von rechts, welcher den Gehweg der Zollhäuser Straße befuhr. Die Fahrzeugführerin hatte ihn beim vorherigen Schauen noch nicht wahrgenommen. Der Radfahrer kollidierte daraufhin mit dem Fahrzeug der Geschädigten im Bereich der Stoßstange vorne rechts. Der Fahrer sei dann vom zu Boden fallenden Fahrrad gesprungen, er selbst stürzte jedoch nicht. Die 25-Jährige erkundigte sich daraufhin nach dem Wohlbefinden des männlichen Fahrers und bot an, die Polizei zu informieren. Dies lehnte der Radfahrer kopfschüttelnd ab und setzte dann seine Fahrt, während die Fahrzeugführerin sich ins Fahrzeug beugte, um die Personalien auszutauschen, wortlos fort. Auch auf Nachrufe winkte der Fahrradfahrer, welcher zwischenzeitlich Richtung Tankstelle davon gefahren war, ab, und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der blaue Opel der Geschädigten weist eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange auf. Der Unfallflüchtige kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180 - 190 cm groß -blonde Haare, unrasiert -bekleidet mit dunkler Jacke, blauer Jeans, Rucksack und führte ein schwarzes sportliches Herrenrad ohne Gepäckträger mit sich.

Der gesuchte Radfahrer wird nun gebeten, sich zur weiteren Klärung umgehend bei der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter 03671-560 zu melden. Weiterhin werden mögliche Zeugen, welche Hinweise zum Gesuchten oder zum Unfallhergang geben können, gesucht.

