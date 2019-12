Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schweren Folgen in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg (ots)

Eine 32 jährige fuhr gestern Vormittag mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in Bad Blankenburg, ohne für ausreichende Rundumsicht am Fahrzeug zu sorgen. Das heißt, dass die Scheiben ihres Fahrzeugs nur unzureichend vom Eis befreit bzw. Scheiben beschlagen waren. Zusätzlich wurde die Fahrzeugführerin durch die tief stehende Sonne geblendet. Infolge dessen übersah sie eine Fußgängerin, die mit ihrem Rollator die Fahrbahn gerade überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit der 86jährigen, diese kam daraufhin zu Fall und mußte mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Im Zusammenhang mit diesem Unfall am Mi. gg. 0900 Uhr in Bad Blankenburg werden Zeugen des Geschehens gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass mit einsetzenden winterlichen Bedingungen besondere Pflichten vor Fahrtantritt verbunden sind. Ein Nichtbeachten, wie im Sachverhalt beschrieben, kann, neben den rechtlichen Folgen einer Körperverletzung bei einem Unfall, auch bereits ohne Unfall zu Bußgeldern zwischen 80 und 120 Euro und zu Punkten in Flensburg führen.

