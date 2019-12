Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Statt Heimreise nach Tschechien Zwischenstopp in Justizvollzugsanstalt eingelegt

Steinach (ots)

In Steinach wurde am Dienstagmorgen gegen 03:45 Uhr ein Bürger von einem offensichtlich ortsfremden Mann angesprochen und gebeten die Polizei zu verständigen. Die hinzugerufenen Beamten trafen sodann im Bereich Marktplatz einen 65-jährigen Tschechen an, der nicht wusste wie er zurück nach Tschechien kommen soll, da seine Freundin bereits ohne ihn losgefahren war. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich schließlich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Da er diesen nicht durch eine Zahlung abwenden konnte, wurde er vor Ort festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Von dort aus ging die Reise weiter in eine Justizvollzugsanstalt wo er nun die nächsten 30 Tage verbringen wird.

