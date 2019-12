Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Föritztal (ots)

Der Fahrer eines silbernen Pkw Audi A 3 befuhr am Donnerstagmorgen gegen 06:45 Uhr die Gefeller Straße zwischen Gefell und Heubisch in Richtung Heubisch. Auf Höhe Am Rohof hielt ein Lkw auf der Gegenfahrbahn an und stand mit seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn des Audifahrers. Dieser musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und beschädigte dabei Vorder- und Hinterreifen seines Pkws am Bordstein. Etwaige Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell