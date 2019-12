Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf Kontaktversuch erfolgte Anzeigenerstattung

Bad Lobenstein / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 29.11.2019 versuchte ein 49-jähriger Mann in Bad Lobenstein auf althergebrachte Weise Kontakt zu einer Frau aufzunehmen. Er warf gegen 21.30 Uhr Steine an das Fenster seiner Auserwählten. Als sie das Fenster öffnete, traf sie jedoch just in diesem Moment ein Stein am Arm und verletzte sie leicht. Daraufhin schloss die 43-jährige das Fenster sofort wieder. Möglicherweise hatte der Mann die drei mal fünf Zentimeter großen Steine auch etwas zu groß gewählt. Die Frau informierte die Polizei in Schleiz und erstattete Anzeige. Der wahrscheinlich noch immer hoffende Kontaktsuchende verließ nach ca. 30 Minuten den Ort des Geschehens.

