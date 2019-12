Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kaugummiautomat aufgebrochen

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 30.11.2019 ging eine schriftliche Anzeige bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz ein. Darin zeigte ein Automatenaufsteller den Aufbruch eines Kaugummiautomaten in Pößneck in der Straße des Friedens an. Nach der gewaltsamen Öffnung des Automaten wurde die gesamte Ware im Wert von ca. 100 Euro gestohlen. Der Sachschaden, den die unbekannten Täter verursachten, ist mit ca. 350 Euro zu beziffern.

