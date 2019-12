Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlener Werkzeugkoffer bei Online-Verkaufsplattform

Sonneberg (ots)

Bereits am Dienstag, den 19.11.2019 zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr wurde aus einem Transporter in der Gustav-König-Straße während des Be- und Entladens ein hochwertiger Werkzeugkoffer mit Spezialwerkzeug entwendet. Der Eigentümer entdeckte ca. eine Woche später einen identischen Werkzeugkoffer, der bei einer Online-Verkaufsplattform angeboten wurde. Durch weitere Ermittlungen der Polizei konnte der Verkäufer kontaktiert und der Werkzeugkoffer an den Eigentümer übergeben werden. Der Verkäufer hatte den Koffer, der einen Wert von ca. 1700 Euro hat, für einen Bekannten zum Verkauf angeboten. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Hehlerei gefertigt, gegen den Bekannten wird wegen Diebstahls ermittelt.

