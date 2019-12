Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Randalierer in Ferienanlage

Schalkau (ots)

In einer Ferienanlage in Schalkau kam es in der Samstagnacht zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei stark alkoholisierte Slowaken hatten nach Auskunft des Eigentümers mehrere Stühle und Tische der Einrichtung beschädigt. Zudem hätten die beiden Männer sich gegenseitig verletzt und seien auch auf unbeteiligte Gäste losgegangen. Nach Behandlung der Verletzungen wurden beide Täter zum Zwecke der Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Gegen beide wird nun aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

