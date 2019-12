Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots)

Ein 37 jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw am 01.12.2019 in Neufang die Sternwartestraße in Richtung Hauptstraße. Der Fahrer kam aufgrund von Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast. Durch diesen Zusammenstoß überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter des Winterdienstes der Stadt Sonneberg fand das Fahrzeug am Morgen um 06:00 Uhr vor. Der Fahrzeugführer kehrte indes ebenfalls zur Unfallstelle zurück. Am Laternenmast und an einem Gartenzaun entstand Sachschaden. Der Fahrzeugfahrer blieb unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Der Fahrer muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

