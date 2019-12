Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand

Marktgölitz (ots)

Am Freitagabend kam es in der Ortslage Marktgölitz zu einem Wohnungsbrand, welcher durch fahrlässigen Umgang mit heißer Asche verursacht wurde. Hierbei wurde ein einzelnes Zimmer in Brand gesetzt, welches jedoch noch vor einem Übergreifen auf das gesamte Gebäude durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Personen kamen nicht zu schaden.

