Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall mit Mufflon

Knau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 29.11.2019 gegen 06.25 Uhr kam es ungefähr zwei Kilometer vor Knau zum Zusammentreffen eines PKW Nissan Pickup und einem Mufflon. Der Fahrer kam aus Richtung Bankschenke, als plötzlich das Tier die Straße überquerte. Er stieß mit dem Tier zusammen. Dieses flüchtete wieder nach links in den angrenzenden Wald. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pickup entstand im linken Frontbereich Sachschaden. Der Jagdpächter wurde informiert.

