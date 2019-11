Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ausstellung von Gegenständen aus Einbruchserie

Sonneberg (ots)

Am Freitag, 29.11.2019, sowie am darauffolgenden Samstag, 30.11.2019, werden in der Polizeiinspektion Sonneberg zahlreiche Gegenstände einer Einbruchserie der vergangenen Monate aus dem Raum Sonneberg ausgestellt. Bei Durchsuchungen wurden zahlreiche Werkzeuge, Schmuck, Fahrräder und weitere Gegenstände sichergestellt, welche keinen Geschädigten zugeordnet werden konnten. Mögliche Geschädigte, welche ihr Eigentum wiedererkennen, werden gebeten, neben Personalausweis auch das polizeiliche Aktenzeichen sowie einen Eigentumsnachweis, in Form von Rechnungen, Bildern oder Ähnlichem vorzulegen. Wurde bisher noch keine Strafanzeige erstattet, obwohl entwendete Gegenstände erkannt werden, besteht die Möglichkeit, dies nachzuholen. Termine in der Polizeiinspektion Sonneberg am morgigen Freitag, 29.11.2019, 14:00-19:00 Uhr und Samstag, 30.11.2019, 09:00-13:00 Uhr.

