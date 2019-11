Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kellereinbruch - Werkzeug gestohlen

Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wolf-Straße wurden aus einem Kellerabteil verschiedene Werkzeuge, unter anderem eine Kettensäge und Montierwerkzeuge gestohlen. Unbekannte Täter waren in den Keller gelangt. Sie schraubten die Verriegelung des Kellerabteils ab, stahlen die Werkzeuge und schraubten die Verriegelung wieder an. Auch den Keller verließen sie so, wie sie ihn vorgefunden hatten. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch und den Diebstahl am 27.11.2019 um 06.20 Uhr. Er erstattete Anzeige.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat, den unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes erbittet die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 033663/431-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell