Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Der nächste Sommer kommt bestimmt - Sommerräder gestohlen

Pößneck / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.11.2019 gegen 16.30 Uhr staunte der Hausmeister der Tiefgarage in der Straubelstraße nicht schlecht, als er einen Lagerraum aufschloss und feststellen musste, dass vier Sommerräder mit Alufelge einfach verschwunden waren. An der Tür des Lagerraumes waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Bisher unbekannte Täter müssen in der Zeit zwischen dem 03.11.2019 und dem 26.11.2019, 16.30 Uhr in den ständig verschlossenen Lagerraum eingedrungen sein und die vier Räder im Wert von ca. 1.000 Euro gestohlen haben.

Sachdienliche Hinweise zur Tat, den unbekannten Tätern oder dem Verbleib der vier Sommerräder erbittet die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0.

