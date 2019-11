Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit knapp 2 Promille und unter Drogeneinfluss unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, informierte ein Anwohner aus Gorndorf, Am Lerchenbühl, die Polizei über einen offensichtlich verwirrten Mann. Bereits während des Notrufeinganges konnte ein "Dauerhupen" im Hintergrund des Telefonats vernommen werden. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten bestätigte sich der Sachverhalt so. Ein bereits polizeibekannter, junger Mann (33 Jahre, somalisch) hatte sich unter Alkohol-und Drogeneinfluss hinter das Steuer eines geparkt abgestellten PKW platziert und unaufhörlich gehupt. Wie im Nachgang bekannt wurde, war der PKW unverschlossen. Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugeigentümer entstand jedoch kein Sachschaden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Betroffenen ergab knapp 2 Promille, zudem wies der Drogentest ein positives Ergebnis auf. Nachdem kleinere Verletzungen des Mannes behandelt wurden verbrachte er den restlichen Teil der Nacht im polizeilichen Gewahrsam.

