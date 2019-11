Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Kleindembach / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 26.11.2019 gegen 21.30 Uhr ereignete sich am Ortseingang von Kleindembach ein Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer geriet wahrscheinlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schleudern. Der PKW VW Polo kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Auto wurde erheblich beschädigt. Außerdem wurden eine Warnbake und ein dort aufgestelltes Werbeschild beschädigt.

