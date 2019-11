Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 15-jährige Vermisste mit Baby zurückgekehrt

Pößneck (ots)

Am Dienstagabend wurde durch das Mutter-Kind-Heim in Pößneck die Rückkehr der vermissten 15-Jährigen mit ihrem Baby mitgeteilt. Durch die Polizei war am Montagabend eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst worden, da die junge Mutter mit ihrem 3,5 Monate alten Baby seit Sonntag verschwunden war. Bereits am Dienstvormittag hatte sich die Gesuchte aufgrund des Fahndungsaufrufes telefonisch in der Einrichtung gemeldet und ihre zeitnahe Rückkehr angekündigt. Nach Auskunft der Heim-Mitarbeiter habe sie sich in Bayern bei Freunden aufgehalten, weitere Hintergründe sind nicht bekannt. Die junge Frau und der Säugling sind wohlauf.

