Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 41-Jähriger bei Einbruchdiebstahl erwischt

Saalfeld (ots)

Am Sonntagmorgen wurde gegen 05:00 Uhr ein vermeintlicher Einbruch in ein leerstehendes Haus in Saalfeld in der Oberen Torgasse gemeldet. Ein Zeuge hatte eine Person mit einer Taschenlampe im Gebäude bemerkt, weiterhin habe derjenige der Zeugenaussage zufolge Pyrotechnik gezündet. Die eingesetzten Beamten konnten daraufhin im Haus einen 41-jährigen Saalfelder feststellen, welcher wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits mehrfach in Erscheinung getreten war. Der nunmehr Beschuldigte gab direkt zu, dass er vor gehabt hatte, Kupfer zu stehlen. Hierzu hatte er neben seinem Werkzeug bereits etwa 15 Meter Kupferkabel sowie verschiedene kleinere Metallteile zum Abtransport bereits gelegt. Der Täter wurde am Montagmorgen nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

