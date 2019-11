Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsfehler

Remptendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Der Fahrer eines PKW Ford Kuga fuhr auf der L 1095 aus Richtung Ebersdorf kommend in Richtung Remptendorf. Er benutzte die Abfahrt Ebersdorf/Friesau und fuhr nach rechts auf die L 1102 Richtung Remptendorf auf. Dabei übersah er ein aus Richtung Ebersdorf kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto. Die Fahrerin des PKW Audi versuchte durch Gefahrenbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden, was jedoch leider nicht gelang. Es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstanden Sachschäden. Der Ford war noch fahrbereit. Der Audi musste geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell