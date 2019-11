Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Moped-Diebstahl

Saalfeld (ots)

Am Samstagmorgen wurde in Saalfeld in der Kulmstraße eine Simson S 51 durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug mit eingerastetem Lenkerschloss vor der Haustür abgestellt. Als er nur zwei Stunden später nach seinem Moped schauen wollte bemerkte er den Diebstahl. Auffällig an der blauen Simson war den Angaben des Geschädigten zufolge die Buchstabenkombination "RCB", welche auf einem Kasten aufgemalt war, welcher über dem Hinterrad montiert worden war. Zeugenhinweise im Tatzeitraum 23.11.2019 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr nimmt die LPI Saalfeld telefonisch unter 03671-560 entgegen. In den letzten Wochen kam es vermehrt zu Mopeddiebstählen. Es wird seitens der Polizei auf eine ausreichende Sicherung und sorgfältige Unterbringung der Fahrzeuge hingewiesen.

