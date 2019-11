Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sau gestreift

Friesau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 25.11.2019 gegen 19.00 Uhr fuhr eine Autofahrerin von Oberlemnitz in Richtung Friesau. Kurz nach dem Umspannwerk überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung stieß die 40-jährige mit dem zweiten Tier zusammen. Dieses lief weiter und verschwand. Der Frau passierte nichts. Am PKW VW Passat entstand Sachschaden. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

