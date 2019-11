Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fast zeitgleich drei schwere Unfälle

Tanna, Saaldorf, Eliasbrunn /Saale-Orla-Kreis (ots)

Tanna/Kapelle. Am 25.11.2019 um 06.10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Kapelle. Der Fahrer eines PKW BMW kam aus Richtung Tanna und wollte in Richtung Gefell nach links abbiegen. Im Gegenverkehr aus Richtung Schilbach fuhr ein PKW, der nach links in Richtung Schleiz abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge bogen voreinander jeweils nach links ab. Hinter dem PKW aus Richtung Schilbach fuhr ein weiterer PKW Seat Ibiza. Die Fahrerin wollte geradeaus in Richtung Tanna fahren. Der Fahrer des PKW BMW war schon fast abgebogen, als ihm die Fahrerin des PKW Seat rechts hinten in den BMW fuhr. Die 54-jährige Fahrerin gab an, das andere Auto nicht richtig gesehen zu haben. Beide Personen blieben unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Saaldorf/Frössen. Am 25.11.2019 um 06.35 Uhr krachte es auf der B 90 zwischen PKW, LKW und Kleintransporter. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer eines PKW Audi 80 auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Dabei streifte er einen im Gegenverkehr befindlichen LKW MAN und stieß anschließend mit dem hinter dem LKW fahrenden VW Kleintransporter frontal zusammen. Der Fahrer und der Beifahrer des Kleintransporters wurden schwer verletzt in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht. Der schwer verletzte Fahrer des Audi kam in das Krankenhaus nach Hof. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Wegen der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr angefordert. Der Audi und der Kleintransporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der nicht mehr fahrbereite LKW wurde vor Ort repariert. Jedoch machte sich ein Umladen der Ladung erforderlich. Die B 90 war für diese Zeit voll gesperrt.

Elisbrunn/Kreisel Ebersdorf. Am 25.11.2019 gegen 06.35 Uhr ereigente sich am Kreisverkehr bei Ebersdorf ein Unfall. Der Fahrer eines PKW Seat Leon fuhr aus Richtung Friesau in den Kreisverkehr ein und fuhr geradeaus weiter. Dabei überwand das Auto die Leitplanke und fuhr eine Böschung hinunter. Der 31-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und daraufhin im Krankenhaus in Schleiz ambulant behandelt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls vor Ort gerufen, da massiv Betriebsstoffe ausliefen.

