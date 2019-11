Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Fahrradfahrer

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

In Neustadt/Orla befuhr am 24.11.2019 gegen 03.15 Uhr ein Mann mit seinem Fahrrad die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Triptiser Straße. Das Rad war hinten unbeleuchtet und hatte keinen Rückstrahler. Der Mann fuhr Schlangenlinien und benötigte daher zeitweise zwei Drittel der gesamten Fahrbahnbreite für sich. Auf das Blaulicht des Funkstreifenwagens reagierte er nicht. Als es dem Fahrer des Polizeiautos endlich gelang, neben dem Fahrrad zu fahren, wurde dieses angehalten und der Fahrer kontrolliert. Der 31-jährige roch deutlich nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,95 Promille Atemalkohol. Im Krankenhaus in Pößneck wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell