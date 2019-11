Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: erneut mehrere Kellereinbrüche angezeigt

Sonneberg (ots)

Von Freitag bis Sonntag wurden bei der PI Sonneberg erneut mehrere Kellereinbrüche angezeigt. So wurden 2 Kellerräume in der Feldstraße aufgebrochen und u.a. verschiedene Werkzeuge und ein Trekkingrad entwendet. Aus einem Keller in der Cuno-Hoffmeister-Straße wurde nach Aufbrechen des Vorhängeschlosses ebenfalls Werkzeug, aber auch Modeschmuck entwendet. Beim Sachschaden blieb es bei Einbrüchen in 2 Keller in der Quieraustraße, aus diesen wurde letztendlich nichts mitgenommen.

