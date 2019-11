Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Bargeld mit Grabegabel

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 23.11.2019 gegen 07:35 Uhr betrat eine 25-jährige Person (männlich, deutsch) einen Lebensmittelmarkt in Neustadt an der Orla. Der Mann fiel bereits auf, weil er eine Grabegabel mit sich führte und blutige Hände hatte. Der 25-Jährige stellte eine Colaflasche auf das Kassenband und gab vor, zu bezahlen. Während des Bezahlvorgangs entwendete er aus der Kasse Geldscheine im Wert von mehreren hundert Euro. Die Verkäuferin versuchte noch, den 25-Jährigen aufzuhalten. Dieser kollidierte bei der Flucht mit der gläsernen Ausgangstür des Marktes, welche dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Dieb war in unbekannte Richtung abgängig. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 25-Jährige in einem Wohnhaus aufgegriffen werden. Der 25-Jährige wurde ambulant an seiner Hand behandelt, weil er sich zuvor an einem Zaun verletzt hatte.

Das entwendete Bargeld sowie seine mitgeführte Grabegabel konnten ebenfalls festgestellt werden. Diese wurden durch die Polizei sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen kam ein Fährtenspürhund zum Einsatz.

In der weiteren Folge wurde der 25-Jährige vorläufig festgenommen. Mit dem Mann wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv ausfiel.

Aufgrund der Drogeneinwirkung soll er keine Erinnerungen mehr an die vorangegangene Nacht haben. Insbesondere konnte er nicht angeben, an welchem Zaun er sich die Hand verletzte und in welchem Grundstück er zuvor die Grabegabel entwendet hatte. Zeugen, die hierüber Auskünfte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Der 25-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls mit Waffen verantworten. Gegen ihn wird eine Strafanzeige gefertigt. Ihm wurde untersagt, sich auf das Gelände des Lebensmittelmarktes zu begeben.

