Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflüchter gesucht

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Freitag, 22.11.2019 zwischen 06:00 Uhr und 14:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Verursacher touchtierte mit seinem Fahrzeug die Fahrertür des ordnungsgemäß abgeparkten Polo einer 60-Jährigen und verließ die Unfallstelle, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Am Polo entstand Sachschaden.

Wer Beobachtungen zu dem Sachverhalt machen konnte, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

