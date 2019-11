Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt genommen

Schleiz (ots)

In Schleiz kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ein 71 jähriger VW-Fahrer befuhr die Gerbergasse in Richtung Geraer Straße und beachtete beim Auffahren auf die Geraer Straße nicht den vorfahrtsberechtigten 21 jährigen Chrysler-Fahrer. Der 21 jährige konnte die Kollision nicht mehr verhindern. Infolge des Zusammenstoßes schleuderten die beiden Fahrzeuge auf eine angrenzende Grünfläche und der Chrysler stieß gegen eine Laterne, welche dadurch leicht beschädigt wurde. Nachdem beide Fahrzeugführer zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurden, mussten die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge jeweils geborgen werden.

