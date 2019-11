Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter Mann verursacht mit Pannenfahrzeug Verkehrsunfall mit Verletztem

Sonneberg (ots)

Gegen 15:00 Uhr wurde in Sonneberg in der Neuhäuser Straße ein PKW mitgeteilt, welcher verkehrsbehindernd inmitten eines Kreuzungsbereichs stand. Der zugehörige Fahrzeugführer stieg aus dem Fahrzeug aus und begutachtete dessen Motorraum. Dem Mitteiler fiel auf, dass der Fahrzeugführer starke Gleichgewichtsstörungen hatte. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch in Richtung Neuhaus-Schierschnitz fort und geriet in den Gegenverkehr. Der PKW kollidierte mit einem entgegenkommenden Postfahrzeug. Der 60 jährige Unfallverursacher stand nachweislich unter dem Einfluss von Alkohol und erbrachte einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Er und der 21 jährige Fahrer des Postfahrzeugs wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

