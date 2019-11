Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Wohnung von Verstorbener eingedrungen und vermutlich leer ausgegangen

Sonneberg (ots)

In Sonneberg in der Bert-Brecht-Straße ging am Donnerstag ein Einbrecher scheinbar leer aus. Der bislang unbekannte Täter gab sich zunächst als Schlüsseldienst aus, um in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Anschließend verschaffte er sich in einem Zeitraum von 09:00 Uhr - 11:00 Uhr offenbar gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung einer kürzlich verstorbenen alten Dame. Um geeignetes Beutegut zu finden, verwüstete der unbekannte Täter die Wohnung komplett und durchwühlte sämtliche Schränke. Da sich die Wohnung der Verstorbenen in der Verwaltung des Nachlassgerichtes befindet, beräumte eine Nachlassverwalterin glücklicherweise alle Wertgegenstände bereits im Vorfeld des Einbruchs. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um weitere Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen.

