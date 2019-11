Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer kollidiert mit Wild

Schwärzdorf (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Schwärzdorf in der Wiesenstraße zu einem Unfall zwischen einem Mopedfahrer und einem Rehwild. Als der 15-Jährige mit seiner Simson die Fahrbahn befuhr kreuzte diese plötzlich ein Reh. Da ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden konnte, kollidierte der Mopedfahrer mit dem Tier und stürzte zu Boden. Dadurch wurde der 15-Jährige leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Sonneberg; sein Kleinkraftrad wurde ebenfalls beschädigt. Das Reh flüchtete in ein angrenzendes Feld.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell