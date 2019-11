Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Parkplatzunfall führt zu Krankenhausaufenthalt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, verursachte eine 38-jährige Dacia-Fahrerin in der Schwarzburger Straße in Neuhaus einen Unfall auf einem Parkplatz. Beim Rangieren war sie gegen ein geparkt abgestelltes Fahrzeug gestoßen. Da sie bereits vor etwa 3 Wochen einen Unfall hatte, war sie vom erneuten Unfallgeschehen dermaßen geschockt, dass sie zunächst nach Hause fuhr. Ihre Mutter informierte dann unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle, sodass der Unfall mit Gesamtsachschaden von etwa 300 Euro aufgenommen werden konnte. Aufgrund ihres andauernden Schockzustands wurde die Verursacherin stationär im Krankenhaus Neuhaus aufgenommen.

