Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Mopeds aus Garagen entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, drangen ein oder mehrere, bislang unbekannte, Täter in diverse Garagen im Bereich der Apelsbergstraße und Thomas-Mann-Straße in Neuhaus a.Rwg. ein. Vermutlich wurde/n durch den/die Täter die Lüftungsbleche der jeweiligen Garagen geöffnet um ins Innere hineinschauen zu können. Im Anschluss wurden dann zwei Garagen aufgehebelt und insgesamt drei Mopeds der Marken Habicht und Simson sowie diverse Ersatzteile entwendet. Wahrscheinlich wurde der Abtransport des Diebesgutes mit einem mitgeführten Anhänger oder ähnlichem realisiert. Der Tatzeitraum kann jedoch lediglich auf die zurückliegenden 4-5 Wochen eingegrenzt werden. Trotz allem werden Zeugen gesucht, welche in letzter Zeit an den Garagenkomplexen "Apelsberg" und "Thomas-Mann-Straße" verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell