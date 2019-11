Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchdiebstahl in Autowerkstatt

Oppurg (ots)

In einem Tatzeitraum vom 17.11.2019, 22:00 Uhr - 18.11.2019, 03:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein umfriedetes Gelände einer Autowerkstatt gewaltsam ein. In der weiteren Folge brachen der oder die unbekannten Täter zwei Container auf und entwendeten hieraus eine bislang unbekannte Anzahl von Kompletträdersätzen. Jedoch handelt es sich bei dem Beutegut um einer Vielzahl an Radsätzen. Der Wert des Beutegutes wurde bisher daher auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Weiterhin hinterließen der oder die unbekannten Täter Sachschäden im Wert von etwa 5000 Euro. Aufgrund der größeren Menge des Beutegutes kann davon ausgegangen werden, dass die Täter vermutlich ein größeres Tatfahrzeug nutzten, wie etwa einen Transporter oder einen LKW (z. Bsp.: 3,5 t - 7,5 t). Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03663 431 0 zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell