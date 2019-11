Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit Verletzten an Ampelkreuzung

Rudolstadt (ots)

Auf der B 85/88 kam es am Dienstagnachmittag am Abzweig der Schwarzburger Straße in Fahrtrichtung Rudolstadt zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Ein Ford-Fahrer fuhr an die oben genannte Ampelkreuzung heran und bremste sein Fahrzeug aufgrund von Gelblicht der Ampelanlage bis zum Stillstand ab. Diesen Umstand erkannten zwei dahinter fahrende Fahrzeugführer zu spät und fuhren auf den wartenden Ford auf. Ein 66-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr zuerst auf den Wartenden auf und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine an dritter Position fahrende 57-jährige VW-Fahrerin bemerkte die Situation ebenfalls nicht und fuhr auf die zwei Verunfallten auf, blieb jedoch unverletzt. An den beiden auffahrenden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell