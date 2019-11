Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Saalfeld (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der B 281 zwischen den Abfahrten Remschütz und Gorndorf zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein Ford-Fahrer hatte beabsichtigt, an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Fahrzeug der Straßenmeisterei vorbei zu fahren. Der Mitarbeiter war mit Straßenreinigungsarbeiten beschäftigt war und hatte die Fahrbahn entsprechend abgesichert. Der 34-jährige Ford-Fahrer fuhr jedoch an dem Fahrzeug vorbei und stieß dabei mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer frontal zusammen. Zudem kam es noch zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem nunmehr Beschuldigten und dem Fahrzeug der Straßenmeisterei. Der 86-jährige BMW-Fahrer aus dem Gegenverkehr wurde durch den Frontalzusammenstoß verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Saalfeld verbracht. Durch die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt.

