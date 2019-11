Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 56 jähriger bei Verkehrsunfall getötet

Saaldorf (B90/Abzweig L1095) (ots)

Auf der B90 zum Abzweig L1095 bei Saaldorf im Saale-Orla-Kreis ereignete sich am gestrigen Tage gegen 17:50 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 56 Jähriger befuhr mit seinem Toyota aus Richtung Bad Lobenstein in Richtung Saaldorf und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich hiernach mehrfach. Da der Fahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, wurde er aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag schließlich noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Im Unfallfahrzeug befand sich weiterhin eine 67 jährige Frau als Beifahrerin. Diese wurde durch den Unfall schwerverletzt. Warum der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug verlor ist bisher noch nicht geklärt. Die B90 musste für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden.

