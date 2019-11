Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: An Baum geprallt

Spielmes / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 18.11.2019 gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der L 1093 bei Spielmes ein Unfall. Der 36-jährige Fahrer war mit seinem PKW Opel Insignia aus Richtung Mißlareuth in Richtugn Reuth unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall drehte sich das Auto, geriet ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Bäumen. Das das Auto quer zur Fahrbahn stehen blieb, musste die Straße bis zum Abschluss der Bergung gesperrt werden. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

